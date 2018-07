Estupro de vulneráveis cresce 23% no primeiro semestre de 2018

Capital

Na cidade de São Paulo, o total de estupros registrados no primeiro semestre desse ano é 12% maior do que o do mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho de 2018 foram 1.331 ocorrências do tipo do município.



Só no mês passado, a capital registrou 181 estupros, sendo 123 deles de pessoas vulneráveis.

Estatísticas criminais divulgadas nesta quarta-feira (25) pela Secretaria de Segurança Pública mostram aumento de 23% no registro de ocorrência de estupro de vulnerável no Estado. O número se refere ao primeiro semestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2017.De janeiro a junho do ano passado, foram registradas 3.562 ocorrências do tipo nos municípios paulistas. Já neste ano foram 4.383 em todo o Estado.Segundo o Código Penal brasileiro, é considerado estupro de vulnerável o ato libidinoso com menores de 14 anos ou contra indivíduos que, por enfermidade ou deficiência, não têm condição de oferecer alguma resistência.