Estudante de 21 anos morre após colidir carro em ônibus

Acidente aconteceu na Radial Leste; polícia apura de jovem disputava racha

Um estudante de 21 anos morreu após o carro dele colidir com um ônibus na Radial Leste, no sentido centro, próximo a estação Guilhermina Esperança, da linha vermelha do Metrô, na noite desta quinta-feira (19) em São Paulo.



O jovem que cursava o último ano da faculdade de jornalismo estava sozinho no veículo no momento do acidente. Ele ficou preso às ferragens do veículo, um Honda Civic preto. Chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao pronto socorro do Hospital do Tatuapé, mas não resistiu aos ferimentos.



A Polícia Civil apura se o estudante estava participando de um racha no momento do acidente. Em depoimento, o motorista do ônibus disse que antes da colisão um outro carro em alta velocidade cruzou com o veículo.



O caso foi registrado no 10º DP da Penha, na zona leste.