Estradas de São Paulo registram 27 mortes no feriado

As estradas paulistas registraram 27 mortes no feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932. Entre sexta-feira (6) e segunda-feira (9) acontecerem 651 acidentes no Estado de São Paulo, sendo que 42,5% (277) tiveram vítimas.

"A maioria dos acidentes poderia ter sido evitada, pois, em grande parte dos casos, a causa está relacionada à imprudência, negligência ou imperícia dos condutores ou pedestres", informou o Comando de Policiamento Rodoviário, em nota.

Duas das colisões registradas no período causaram 11 mortes. Uma delas na Rodovia Vereador Francisco de Almeida, em Guarulhos, na Grande São Paulo, sete pessoas morreram quando um dos condutores perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária.

Um dos veículos transportava sete pessoas da mesma família. Cinco delas morreram. O acidente aconteceu por volta das 18h de segunda-feira (9). Entre os mortos estão duas crianças, uma de 7 e outra de 11 anos.

Dois adolescentes, de 12 e 15 anos, sobreviveram. Um deles foi levado em estado grave para o hospital. O outro, Nathan Xavier Ferreira, recebeu alta na manhã desta terça-feira (10).

As outras duas vítimas foram um homem e uma mulher que estavam no outro veículo envolvido no mesmo acidente.

Já na ocorrência registrada na Rodovia Feliciano Salles Cunha, próximo a cidade General Salgado, no interior de São Paulo, quatro pessoas morreram quando um dos condutores invadiu a pista contrária num local onde é proibido ultrapassar.

"O Policiamento Rodoviário tem priorizado as fiscalizações quanto às ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e outros comportamentos nocivos à segurança viária por parte dos usuários das vias", informou o órgão em nota.

Mais de 20 mil autuações foram aplicadas no período e pelo menos 21 mil imagens de radar flagraram veículos em excesso de velocidade nas rodovias estaduais.



ABC



Nas rodovias Anchieta e Imigrantes, que cortam as cidades do ABC, foram registrados 44 acidentes entre sexta (6) e segunda-feira (9). No total, 19 pessoas ficaram feridas e uma morreu.