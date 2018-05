Estado libera auxílio-aluguel para 56 famílias

Autoridades disseram que somente essas pessoas comprovaram que moravam na ocupação

O Governo do Estado de São Paulo liberou nesta quinta-feira (3) o auxílio-aluguel para 56 famílias que viviam no edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou no dia 1º, após um incêndio atingir o prédio, que ficava no Largo do Paissandú, no centro da capital.



O número é baseado em um cruzamento de dados das famílias cadastradas pela Secretaria Municipal de Habitação em março com as famílias que se apresentaram como vítimas do incêndio para as equipes sociais após o desabamento.



De acordo com a Prefeitura de São Paulo, até o momento, somente essas 56 famílias comprovaram que viviam na ocupação e foram classificadas como aptas para receber o recurso.



O Governo do Estado, por meio da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), irá disponibilizar auxílio-moradia de R$ 1,2 mil no primeiro mês e de R$ 400 a partir do segundo, pago por um período de 12 meses.



"O município acompanha toda ação do Corpo de Bombeiros e informa que a maioria das famílias originárias da ocupação foram acolhidas nos equipamentos oferecidos pela Prefeitura. O município também tem reforçado a necessidade de deslocamento das famílias que permanecem no local para a rede de acolhimento considerando que o trabalho de escavação foi intensificado e o local está insalubre para permanência das pessoas", declarou a administração municipal.



Na noite desta quarta-feira (2), a Secretaria Municipal de Habitação e Secretaria Municipal de Segurança Urbana realizaram reunião com os movimentos de moradia e representantes da sociedade civil a fim de definir um plano de trabalho conjunto para início das vistorias nas ocupações.



Durante a reunião ficou definido que os movimentos de moradia e sociedade civil formarão uma comissão de oito representantes para acompanhar o grupo criado pela Prefeitura e coordenado pela Defesa Civil para vistoria dos imóveis ocupados.



Desabamento



O edifício de 26 andares desabou após ser atingido por um incêndio na madrugada de terça-feira (1º). O prédio pertence ao Governo Federal e estava localizado na esquina entre a avenida Rio Branco e a rua Antônio de Godói, no centro de São Paulo.



Durante esta quarta-feira (2), os bombeiros trabalhavam com a possibilidade de encontrar pessoas com vida. O número de possíveis vítimas nos escombros subiu de uma para quatro. A atualização aconteceu após um homem procurar os bombeiros e afirmar que a ex-mulher e os dois filhos dela estavam no edifício antes do incêndio que causou o colapso.



O local estava desativado há pelo menos 10 anos, mas chegou a abrigar a sede da Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). Atualmente, era uma ocupação irregular com mais de 300 moradores.