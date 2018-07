Estado de SP: 3,7 milhões de alunos voltam às aula nesta quarta

Estudantes da capital têm até esta terça-feira (31) para solicitar Bilhete Único gratuito

As aulas da rede de ensino do Estado de São Paulo recomeçam nesta quarta-feira (1º) para 3,7 milhões de estudantes. O calendário é válido para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos e dos Centro de Estudos de Línguas.



De acordo com a Secretaria do Estado de Educação, nos últimos dois dias, as equipes gestoras e professores estiveram reunidos para definir o planejamento escolar, incluindo as datas avaliações e entrega de trabalhos.



Já os alunos de baixa renda da capital que desejam ter acesso ao Bilhete Único gratuito devem atualizar ou fazer o cadastro até esta terça-feira (31).



Os interessados devem ter o Número de Identificação Social (NIS), do contrário, é preciso solicitar em um dos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social). Os estudantes de nível superior que fazem parte de programas como ProUni, Fies, Cotas Sociais e Bolsa Universidade também tem direito ao benefício.



Após esse prazo, o aluno que não tiver comprovada a baixa renda terá o benefício suspenso em agosto e deverá regularizar a situação para voltar a receber a cota.



Mais informações no site da SPTrans ou na Central 156.