São Paulo amplia grupo que deve receber vacina contra gripe

Adultos com idade entre 50 e 59 anos e crianças de 5 a 9 anos também devem ser imunizados

A Secretaria Estadual da Saúde ampliou a população que poderá receber doses da vacina contra a gripe. A partir da próxima segunda-feira (25), adultos com idade entre 50 e 59 anos e crianças de 5 a 9 anos também poderão ser imunizados.



As doses já eram destinadas a idosos, crianças de 6 meses a cinco anos, gestantes, puérperas (mulheres que estão amamentando); professores, indígenas; presos, profissionais da educação, da saúde e que atuam no sistema prisional.



Para tomar a vacina é necessário levar um documento de identificação e, se possível, a carteira de vacinação e cartão SUS. Quem tem doenças crônicas deve levar a receita da medicação que usa com data dos últimos seis meses.



A vacina desse ano tem a possibilidade de proteger contra três tipos de vírus da gripe: o Influenza A, nas variações H1N1 e H3N2 e influenza B.



Meta



A campanha já foi prorrogada mais de uma vez. Isso porque até agora apenas 75% do público algo foi imunizado. No estado, os grupos que tiveram menor adesão foram as crianças e grávidas, que registraram cobertura de pouco mais de 50%.