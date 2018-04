Estação Oscar Freire da Linha 4-Amarela é aberta com 4 anos de atraso

Anúncio foi feito há dois dias do governador Geraldo Alckmin (PSDB) ter que deixar o cargo

A estação Oscar Freire, da linha 4-Amarela do Metrô, começou a operar nesta quarta-feira (4), após quatro anos da data prevista para ser aberta.



O anúncio foi feito há dois dias do governador Geraldo Alckmin (PSDB) ter que deixar o cargo para concorrer a Presidência da República, nas eleições deste ano.



A estação vai operar de forma restrita, apenas para testes, nos primeiros 15 dias. O horário de funcionamento será das 10h às 15h. Depois desse período, os trens passarão a circular de domingo a sexta das 4h40 à 0h, e aos sábados das 4h40 à 1h.



A estação terá dois acessos, porém, por enquanto, apenas o da rua Oscar Freire funcionará. A entrada pela avenida Rebouças deverá ser aberta no segundo semestre.



A Linha 4 começou a funcionar em 2010. Porém, as obras foram paralisadas e só retomadas dois anos depois. A previsão inicial era de que cinco estações ficassem prontas em 2014, o que aconteceu apenas com a Fradique Coutinho.



Quando concluída, a linha deve ter 11 estações e ligar a Luz a Vila Sônia. Entretanto, até o ano passado, apenas seis delas estavam em operação. Em janeiro deste ano, foi aberta a Higienópolis-Mackenzie e agora a Oscar Freire. A previsão é de que em junho comece a funcionar a estação São Paulo-Morumbi, e em 2019, a Vila Sônia.