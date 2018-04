Estação Eucaliptos do Metrô passa a operar em horário regular

Trens vão circular entre 4h40 e meia noite e tarifa começa a ser cobrada

A estação Eucaliptos da Linha 5-Lilás do Metrô começou a operar no sistema regular a partir desta segunda-feira (2). Os trens passam a circular todos os dias da semana das 4h40 até meia-noite, com cobrança de tarifa.



A estação, localizada no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo, foi inaugurada no dia 2 de março, mas desde então, estava funcionando em horário limitado para testes.



O Metrô disse que as alterações de circulação programadas serão informadas por meio de mensagens sonoras pelos sistemas de som das estações e dos trens, serão colocados cartazes nas estações das linhas envolvidas e publicará informativos nas redes sociais.



A linha Lilás inteira tinha prazo de entrega programado para 2014. A nova data para conclusão é o final deste ano. Quando estiver pronta, a linha deverá ligar o Capão Redondo à Chácara Klabin. Entretanto, ainda faltam seis estações para que ela fique completa, entre elas a Campo Belo, que fica entre as estações Brooklin e Eucaliptos.