Estação Barra Funda é depredada após final do Campeonato Paulista

A reportagem aguarda posicionamento oficial da companhia sobre o caso.

A estação Barra Funda, da linha 3-Vermelha, do Metrô de São Paulo foi depredada por torcedores na noite deste domingo (8), após a derrota do Palmeiras para o Corinthians, nos pênaltis, na final do Campeonato Paulista.A disputa aconteceu na arena do time alviverde, no bairro da Pompeia, zona oeste da capital. Na volta do clássico, palmeirenses quebraram janelas e portas dos trens, usaram os extintores de incêndio e sinalizadores, destruíram painéis informativos da estação e até subiram no teto das composições.A circulação dos trens chegou a ficar paralisada por quase 40 minutos, devido aos estragos. Pelo menos cinco trens foram danificados pelos torcedores. A ação teve reflexo até a manhã desta segunda-feira (9), quando os trens ainda circulavam em velocidade reduzida.