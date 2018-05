Escritor Luiz Gasparetto morre aos 68 anos em São Paulo

O escritor Luiz Gasparetto morreu nesta noite desta quinta-feira (3), aos 68 anos, em São Paulo. Filho da escritora e médium Zíbia Gasparetto, de 91 anos, ele também era apresentador e lutava contra um câncer de pulmão.O anúncio oficial foi feito por sua página em uma rede social. "Ele gostaria que você se lembrasse de que melhorar o mundo começa com a melhora de si mesmo. Faça acontecer!", declara a publicação.Gasparetto é autor de mais de 30 livros sobre espiritualidade e autoajuda, e apresentou o programa Encontro Marcado, na RedeTV!, entre 2005 e 2008. Ele anunciou que estava com a doença em fevereiro deste ano em uma publicação também em rede social.O velório deverá acontecer no Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, na Região Metropolitana de São Paulo, até às 15h desta sexta-feira (4).