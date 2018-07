Escolas municipais abrem para 'recreio nas férias'

Programa oferece a partir deste segunda-feira atividades para crianças e adolescentes

As escolas municipais de São Paulo oferecem atividades esportivas e culturais para crianças e adolescentes - de 4 a 14 anos - entre segunda (16) e sexta-feira (20) pelo programa "Recreio nas Férias".



Com o tema "Nenhum de nós é tão bom quanto nós todos juntos", evento acontecerá das 9h às 16h30 em 56 polos da cidade, sendo 46 CEUs (Centros Educacionais Unificados), três CECIs (Centros de Educação e Cultura Indígena) e sete associações de bairro. Não é preciso ser aluno da rede municipal para participar das ações.



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o programa inclui passeios para unidades do SESC, Caixa Cultural, Fundação Dorina Nowill, Instituto Tomie Ohtake, Museu do Futebol, e oficinas culturais.



As inscrições podem ser feitas em uma das unidades participantes por pais ou responsáveis.