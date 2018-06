Escolas Estaduais não terão aula durante os jogos do Brasil

Entretanto, os alunos precisarão ter essas aulas repostas posteriormente. De acordo com a determinação, as respectivas Diretorias de Ensino deverão "acompanhar e validar a elaboração dos planos de reposição das aulas não realizadas durante os jogos a fim de cumprir o cronograma previsto para o ano letivo", informou a Secretaria Estadual de Educação.



Além dos estudantes, os servidores estaduais terão que compensar as horas não trabalhadas de acordo com a respectivas jornadas de trabalho.

As escolas da rede estadual de ensino do Estado de São Paulo não terão aulas nos períodos em que acontecerem os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia.A determinação foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (12) e regulamenta o funcionamento das repartições públicas durante a competição.Segundo o decreto, nos dias em que os jogos da seleção acontecerem na parte da manhã, o expediente das unidades de ensino do estado terá início a partir das 14h. Já nos dias em que os jogos forem no período da tarde, o expediente se encerrará às 12h.