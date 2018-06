Entrada da USP é bloqueada por protesto

Funcionários reivindicam aumento salarial e reabertura do Hospital Universitário

Alunos, professores e servidores da USP (Universidade de São Paulo) bloquearam na manhã desta quarta-feira (13) uma das entradas da Cidade Universitária, na zona oeste de São Paulo. O ato reivindica entre outra coisas, aumento salarial.



A manifestação aconteceu no cruzamento da rua Alvarenga com a avenida Afrânio Peixoto, no bairro do Butantã, em frente ao portão principal da instituição.



De acordo com os manifestantes, estão entre as revindicações 12,6% de reposição das perdas dos últimos quatro anos, reajuste do vale-alimentação e do vale refeição e a reabertura dos setores fechados do Hospital Universitário. Os servidores estão em greve desde a última sexta-feira (8).



Em nota, a USP informou que as atividades acadêmicas e administrativas transcorrem normalmente e que "as negociações salariais são realizadas no âmbito do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas (Cruesp)".



Já foram realizadas duas reuniões entre o conselho e as entidades de classe das três Instituições. Na última selas, no dia 7 de junho, o Cruesp propôs reajuste de 1,5%, a partir do dia 1º de maio, nos salários dos servidores técnicos e administrativos e docentes.