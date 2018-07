Entidade tem R$ 100 mil bloqueados por suspeita de fraude

"A Fazenda monitora o comportamento das doações de notas para as entidades a fim de validar e corrigir possíveis distorções. Muitas vezes, para capitalizar mais créditos, algumas contratam empresas terceirizadas para a compra de cupons fiscais ou estabelecem parcerias com comerciantes locais, o que descaracteriza o objetivo principal do programa que é a doação individual e voluntária, do próprio consumidor", explicou Carlos Ruggeri, coordenador do programa Nota Fiscal Paulista.



De acordo com a Secretaria da Fazenda, apenas no ano passado foram cancelados R$ 5,3 milhões em créditos.



Programa



O Nota Fiscal Paulista foi criado em outubro de 2007 e prevê o sorteio de prêmios em dinheiro que corresponde a até 30% do ICMS efetivamente recolhido pelos estabelecimentos comerciais.



O recurso pode ser utilizados para pagamento do IPVA ou resgatados em dinheiro. O consumidor também pode doá-lo a uma entidade de assistência social ou de saúde cadastradas no programa.



Atualmente, o Nota Fiscal Paulista conta com 19 milhões de participantes cadastrados.

Uma instituição assistencial premiada com R$ 100 mil no sorteio de julho do programa estadual Nota Fiscal Paulista teve o valor bloqueado nesta semana pela Secretaria da Fazenda de São Paulo.A medida, tomada preventivamente, aconteceu após o fisco paulista identificar indícios de irregularidades na captação de cupons no mês de março, em desacordo com a legislação do programa.A secretaria instalou uma auditoria e a instituição, que não teve o nome revelado, só terá o recurso liberado após a conclusão do procedimento administrativo.