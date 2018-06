Enel vai investir US$ 900 milhões na Eletropaulo para digitalizar rede

A Eletropaulo vai receber US$ 900 milhões em investimentos até 2021 para a melhora da qualidade da rede de energia paulista. A informação foi dada nesta terça-feira, em entrevista coletiva, pelo presidente da Enel no Brasil, Carlo Zorzoli. A empresa italiana Enel adquiriu nesta segunda-feira (4) 73,38% das ações da Eletropaulo.



"A Eletropaulo, na nossa opinião, nos últimos anos, não realizou os investimentos de que precisava", disse Zorzoli. Ele estima elevação da média de investimentos de US$ 224 milhões, no período de 2015 a 2017, para US$ 300 milhões até 2021. A Eletropaulo atende à capital paulista e a 23 cidades da região metropolitana de São Paulo.





Aumento da tarifa

Perguntado se os investimentos anunciados vão implicar em aumento de tarifa para os consumidores, Zorzoli destacou que os gastos impactam apenas 20% na conta de luz. Segundo ele, eventos climáticos, por exemplo, impactam mais a tarifa (pela necessidade de ligar as termelétricas, que produzem energia mais cara, durante os períodos de estiagem).



Ele destacou, porém, que para que os investimentos afetem a tarifa, antes eles precisam ser reconhecidos pela Aneel e que a revisão tarifária é feita a cada quatro ou cinco anos. "A próxima revisão (para a Eletropaulo) está prevista para julho, então, a maioria dos investimentos que afetariam a tarifa (nessa revisão) já foram feitos", disse.



Digitalização da rede

Entre os planos de investimentos, estão a criação de aparatos digitais instalados na rede elétrica de forma a facilitar as operações e economizar o prazo logístico. Zorzoli ressaltou, porém, que o aterramento dos fios de energia implicaria custo muito elevado, o que precisaria ser discutido com a sociedade.



Outra medida, que ainda depende de aprovação do governo brasileiro, seria o uso de medidores eletrônicos para leitura do consumo de energia nas residências. Em uso na Europa, a tecnologia permite que o cliente controle os gastos por meio de aplicativo no celular.



Acionistas

A transação de venda da Eletropaulo será liquidada com pagamento de preço e transferência das ações na próxima quinta-feira (7). Os acionistas têm prazo até 4 de julho para vender suas ações remanescentes à Enel pelo mesmo valor da oferta (R$ 45,22 cada). De acordo com Zorzoli, ainda é cedo para definir se haverá fechamento de capital.



Com a compra, a Enel tornou-se a maior distribuidora de energia do país. O investimento total, com a oferta de ontem, somou R$ 5,55 bilhões. A companhia tem cerca de 167,3 milhões de ações em circulação.