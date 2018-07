Empresas têm inscrição suspensa e são impedidas de atuar em SP

Estabelecimentos estão ligados a esquema de sonegação de ICMS no setor de bebidas

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo suspendeu nesta quarta-feira (25) a inscrição estadual de cinco empresas suspeitas de sonegação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no setor de bebidas. A ação faz parte da operação Embriaguez, deflagrada nesta terça-feira (24).



Fiscais identificaram que duas das seis empresas de Goiás, em Goiania, ligadas ao esquema estavam abandonadas e não possuem capacidade para suportar as operações identificadas pelo Fisco paulista.



Em São Paulo, o local onde deveria funcionar a matriz de uma empresa de bebidas (uma sala comercial na avenida Paulista, no centro) estava fechada e sem atividade. Essa mesma empresa possui uma filial em Aparecida de Goiânia, sendo um dos maiores atacadistas do Estado de Goiás.



No bairro da Vila Guilherme, na zona norte da capital, funcionários de um depósito de grande porte dificultaram o trabalho da fiscalização - que precisou de apoio policial para apreender os computadores. Ela foi outra unidade com inscrição suspensa.



A terceira empresa que sofreu intervenção estava cadastrada em uma sala comercial vazia no bairro Veleiros, na zona sul da capital, e sua matriz em Aparecida de Goiânia (GO) também estava abandonada.



Em São Caetano, no ABC, os agentes fiscais apreenderam nove computadores de um armazém com movimentação de produtos. Cadastrado no mesmo endereço, outro contribuinte não foi localizado e teve sua inscrição suspensa.



Já em São Bernardo, também no ABC, onde estava o principal alvo da operação, as atividades estavam sendo executadas normalmente, porém foram apreendidos seis computadores para análise, já que a empresa possui movimentação expressiva para destinatários de São Paulo e Goiás.



Em Jardinópolis, na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, foi localizado um galpão sem mercadorias ou indícios de atividade. Essa empresa possuía filial em Osasco, na Grande São Paulo, que também teve a inscrição suspensa pela fiscalização.