Empresa que vencer licitação do Pacaembu poderá alterar nome do estádio

Edital de concessão de arena da zona oeste foi publicado nesta quarta-feira (16)

No edital de concessão do Pacaembu publicado nesta quarta-feira (16), a prefeitura dá o direito a empresa vencedora da licitação de alterar o nome do estádio da zona oeste. Um caso semelhante ocorreu com o antigo Palestra Itália, quando a construtora WTorre comercializou o direito do nome para a seguradora Allianz.



Ao contrário desta, no entanto, o nome Pacaembu deve ser preservado - será permitido apenas incorportar outros nomes ao já existente. Apesar da venda dos "naming rights", oficialmente, o local contunuará sendo o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho.



O edital, que permite a participação de empresas internacionais, irá liberar a exploração comercial do estádio e do complexo no entorno durante 35 anos. Segundo a prefeitura, o valor mínimo do lance é de R$ 36 milhões.



"O concessionário deverá promover uma série de melhorias no Pacaembu, dentre elas, a reforma de todo o sistema elétrico, hidráulico, de telecomunicações, entre outras. Também está prevista a construção de 500 m² de novos sanitários, reforma dos banheiros existentes, vestiários, lanchonetes, pistas de atletismo, assentos das arquibancadas e implantação de geradores com painel de transferência automática" afirma a gestão de Bruno Covas.

A empresa vencedora da licitação deverá também manter as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.



O edital estará aberto para análise por 60 dias. Após esse período, será realizada a lciitação, com a abertura dos envelopes. A estimativa da prefeitura é que o contrato de concessão do Complexo Pacaembu seja assinado até setembro.