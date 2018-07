Empresa indiciada por poste que eletrocutou jovem ganha liminar para atuar no carnaval 2019

Responsável por instalar a câmera no poste onde um folião encostou e morreu eletrocutado no carnaval deste ano, a empresa Dream Factory teve decisão favorável da Justiça para atuar no carnaval do ano que vem.Isso porque o Tribunal de Justiça negou a liminar que pedia o impedimento da empresa na realização da folia do Momo.Segundo a Justiça, o impedimento levaria a prefeitura a realizar um contrato de emergência, uma vez que não daria tempo de fazer uma nova licitação.O acidente aconteceu na esquina das ruas da Consolação e Matias Aires. O poste que teria causado o choque tinha duas câmeras que eram usadas para monitoramento do Carnaval de rua.