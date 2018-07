Emissão de Cartões de Estacionamento para Idoso cresce 125%

Procura pelo documento teve um aumento nos primeiro cinco meses do ano após o início da fiscalização de vagas especiais em estabelecimentos privados em 2017

A emissão de Cartões de Estacionamento para Idosos na cidade de São Paulo teve uma alta de 125% nos primeiros cinco meses de 2018. Segundo dados do DSV (Departamento de Operação do Sistema Viário), o número de cartões foi de 62.527 até dia 15 de junho deste ano.



O dado do início de 2018 já corresponde a 95,1% do total de cartões expedidos em ao longo de todo o ano de 2016, que foi de 65.692.



A alta teve início no segundo semestre do ano passado, quando a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) começou a fiscalizar, em setembro, vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência em estacionamentos de estabelecimentos privados de uso coletivo, como por exemplo, shoppings e supermercados.



O aumento de 125% é notado no mesmo período do ano passado, que foram emitidos 34.751 cartões a menos do que este ano. Um total de 27.776 cartões confeccionados entre 15 de janeiro e 15 de junho de 2017.



Para solicitar um cartão com o DSV, o interessado pode comparecer a um dos postos da rede presencial ou através do agendamento eletrônico. Mais informações podem ser consultadas no portal da Prefeitura de São Paulo.