Em São Paulo, motoristas enfrentam fila de 20 horas e pagam R$ 9 no litro de gasolina

Polícia Militar foi chamada diversas vezes para apaziguar discussões nesta segunda-feira (28)

Apesar da maioria dos bloqueios terem sido desfeitos no último fim de semana, motoristas paulistanos ainda sofrem com a falta de combustível nesta segunda-feira (28). Nos poucos postos abertos, as pessoas enfrentam filas de horas e os preços chegam a R$ 9 o litro.



Em alguns casos, como o de um posto da zona oeste onde paulistanos chegaram a esperar por 20 horas, a Polícia Militar foi chamada mais de uma vez para apaziguar discussões. Na Lapa, um casal sofreu agressões verbais das pessoas que estavam na fila porque pediram nota fiscal ao posto de combustível depois de abastecer - o comércio se recusou a emitir o comprovante e ameaçou fechar o estabelecimento, o que gerou a confusão.



Para facilitar a chegada de combustível aos postos, o prefeito Bruno Covas (PSDB) assinou decreto permitindo a livre circulação de caminhões na capital paulista durante esta semana. "A gente espera que, com o fim da manifestação, possamos ter uma circulação maior e que o abastecimento da cidade possa voltar à normalidade dentro desta semana", disse o tucano no final de semana.



Na manha desta segunda, caminhoneiros e feirantes realizaram novos bloqueios na Marginal Tietê e protestaram na entrada do Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo). Segundo o entreposto da zona oeste, os negócios caíram 90% nesta segunda. Motociclistas também interditaram o Cebolão, via que liga as marginais Tietê e Pinheiros.