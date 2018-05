Em áudio, fornecedores de merenda pedem corte na alimentação dos alunos

Operação Prato Feito cumpriu 154 mandados de busca e apreensão de empresários, lobistas e agentes públicos de 30 municípios do Estado de São Paulo

Foi deflagrada nesta quarta-feira (9), em 30 municípios do Estado de São Paulo, uma operação para destituir associações criminosas que atuavam para fraudar licitações e desviar recursos públicos da merenda escolar de escolas públicas. Segundo a Polícia Federal, empresários ordenavam a substituição e o corte alimentos para diminuir os gastos.



"O mais chocante foram os registros na inexecução contratual da merenda escolar. Nós tivemos registro, ao longo destes anos, do fornecimento de lanche para uma criança de uma bolacha maisena com leite diluído, suco substituindo o leite, além de áudio de empresários que falavam para cortar a carne e fornecer ovos todos os dias para essas crianças", diz a delegada da Polícia Federal, Melissa Maximino Pastor.

Intitulada de operação Prato Feito, a ação cumpriu 154 mandados de busca e apreensão de empresários, lobistas e agentes públicos. Segundo a CGU (Controladoria Geral do Município), prefeitos e secretários municipais de Educação eram procurados com propostas de vantagens ilícitas em troca da terceirização da merenda nas escolas.

O grupo estipulava, nas licitações, valores de lances em que cada uma das empresas seria vencedora. Por meio de pagamento de propinas, editais eram elaborados com inclusão de cláusulas restritivas que beneficiavam o cartel e direcionavam a concorrência.

As irregularidades envolvem ainda aquisições de uniforme e material escolar, além de serviços de limpeza e de capacitação de mão-de-obra em corte e costura. No curso das investigações, a CGU realizou fiscalizações e levantamento de informações que constataram 65 contratos com indícios de fraudes, envolvendo a participação de 29 empresas em 30 prefeituras. O valor dos contratos ultrapassa R$ 1,6 bilhão.



Investigação



O inquérito principal foi instaurado em 2015 com objetivo de aprofundar investigações sobre a continuidade de esquema ilegal na merenda escolar em diversos municípios paulistas. Segundo as apurações, um cartel de empresas atuava para direcionar procedimentos licitatórios, superfaturar contratos e, assim, desviar recursos públicos por meio da prestação de serviço terceirizado no fornecimento de produtos alimentícios ou de refeições prontas.