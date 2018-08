Em 6 meses, 24 policiais militares foram mortos em São Paulo

Desse total, 19 casos aconteceram quando eles estavam de folga

Entre janeiro e junho deste ano 24 policiais militares foram mortos no Estado de São Paulo. Desse total, 19 deles estavam de folga das atividades de segurança no momento do crime.



De acordo com os últimos dados disponíveis pela Secretaria de Segurança Pública, foram nove casos no primeiro trimestre e 10 entre abril e junho deste ano.



Os números já são maiores do que o registrado no primeiro semestre de 2017, quando 22 policiais morreram no Estado de São Paulo, sendo que 15 deles estavam em dias de folga.



No ano passado, foram sete assassinatos entre janeiro e março e 15 no segundo trimestre do ano.



Neste mês, a Policial Militar Juliane dos Santos Duarte, de 27 anos, foi assassinada em uma comunidade da zona sul da capital.