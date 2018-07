Em 11 meses, São Paulo registra 163 mortes por febre amarela

Estado é o 2º com o maior número de registros no Brasil; só fica atrás de Minas Gerais

O Estado de São Paulo registrou 163 mortes por febre amarela de julho de 2017 a junho deste ano, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (12). No balanço anterior, divulgado no mês de maio deste ano, eram seis casos a menos (157) em São Paulo.



Entretanto, os dados do Ministério da Saúde não se referem aos casos e óbitos que ocorrem em tempo real no país. Em todo o Brasil, ainda há 1.232 casos que estão em investigação.



São Paulo é o segundo estado do Brasil com o maior número de registros de mortes pelo vírus. Só fica atrás de Minas Gerais, que registrou 177 casos nos 11 meses.



No estado, o crescente número de diagnósticos de febre amarela neste ano fez com que parques estaduais e municipais fossem fechados, elevou a procura pela vacina e causou filas nos postos de saúde, principalmente na Região Metropolitana de São Paulo.



Capital



Na cidade de São Paulo a campanha pela imunização tem meta de atingir 95% da população. Entretanto, atualmente apenas 57% da população tomou a vacina contra a febre amarela.



A Secretaria Municipal da Saúde continua a oferecer a vacina nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da capital e nas próximas sextas-feiras (13, 20 e 27) haverá um posto volante para a imunização na estação Butantã, da linha 4-Amarela do Metrô. A ação acontecerá entre as 10h e 16h.



De acordo com a administração, o vírus segue em circulação no município. "Por isso, é importante que aqueles que irão se deslocar para áreas com risco de contaminação recebam a vacina com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data de viagem", informou em nota.