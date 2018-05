Em 1 ano, indústria gera 32 mil postos de trabalho

Pesquisa da Fiesp aponta que dos 22 setores avaliados, 13 ficaram positivos

A indústria paulista registrou 32 mil novas vagas de emprego entre abril de 2017 e o mês passado no Estado de São Paulo. Os dados de Nível de Emprego foram divulgados nesta quarta-feira (16) pela Fiesp (Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo).



De acordo com o levantamento, somente o mês de abril gerou 9,5 mil novos postos de trabalho, uma alta moderada de 0,44% em relação a março na série sem ajuste sazonal.



"Apesar de este ser o segundo ano consecutivo em que o emprego em abril apresenta um resultado positivo, os dados estão aquém do esperado, com o nível de emprego industrial exibindo uma recuperação bastante lenta", afirmou o vice-presidente da Fiesp, José Ricardo Roriz Coelho.



Setores e regiões



Entre os 22 setores acompanhados pela pesquisa para o mês de abril, 13 ficaram positivos, três estáveis e seis negativos.



Entre os positivos, o destaque ficou por conta de produtos alimentícios, com geração de 5.817 postos de trabalho. No campo negativo ficaram, principalmente, confecção de artigos do vestuário e acessórios (-941) e produtos têxteis (-380).



A pesquisa apura também a situação de emprego para as grandes regiões do estado de São Paulo. Entre as 36 diretorias regionais, 27 apontaram altas, destaque para Franca (2,97%); Sertãozinho (2,58%), e Piracicaba (2,56%). Já das oito negativas, destaque para Jaú (-2,22%) e São Caetano (-1,37%).