Eletropaulo prestou serviço abaixo da qualidade para 78% dos consumidores

Em 2017, cerca de 5,4 milhões de residências paulistas assistidas pela AES Eletropaulo tiveram queda de energia elétrica acima do limite avaliado como aceitáveis pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). O valor rcorresponde a 78% dos consumidores. Os números são de uma pesquisa do Idec (Instituto de Defesa do Conscumidor) divulgado nesta quarta-feira (6), que que revelou queda na qualidade do serviço de distribuição da concessionária desde 2009.

A análise considerou o número de unidades consumidoras onde as interrupções ultrapassaram a quantidade de vezes (frequência) e a soma de tempo (duração). Assim, em 2002, cerca de 2,5 milhões unidades consumidoras tiveram o limite de interrupção ultrapassado, representando 49% do total. Em 2015 chegou a 6,5 milhões (97,3%) e, em 2017, a 5,4 milhõe.

Quando os limites são ultrapassados, a Eletropaulo deve compensar o consumidor com crédito na conta de luz, conforme determina a lei. Os dados mostram que, em 2017, a empresa pagou cerca de R$ 55 milhões em penalidades.

Em nota, a Eletropaulo afirma que, de 2018 a 2022, a concessionária planeja investir R$ 4,9 bilhões em tecnologia, inovação e na maior eficiência no atendimento aos clientes. "No ano passado, a distribuidora aplicou R$ 1 bilhão na modernização da rede, o que contribuiu para atingir um Índice de Satisfação com a Qualidade Percebida (ISQP) de 74,9%, a redução de 25,4% na duração média (DEC) e de 10% na frequência (FEC) de interrupções no fornecimento de energia elétrica em relação ao ano anterior . No primeiro trimestre de 2018, a Eletropaulo registrou os melhores índices dos últimos 10 anos, com queda de 33%, no DEC, e de 20%, no FEC, em relação ao mesmo período do ano passado, consolidando a tendência de melhoria de seus indicadores operacionais", diz a nota.

Mudança

Na última segunda-feira (4), os acionistas da AES Eletropaulo aceitaram a proposta da italiana Enel para compra de 73,38% das ações da companhia. Segundo o presidente da Enel no Brasil, Carlo Zorzol, a Eletropaulo vai receber US$ 900 milhões em investimentos até 2021 para a melhora da qualidade da rede de energia paulista.



"A Eletropaulo, na nossa opinião, nos últimos anos, não realizou os investimentos de que precisava", disse Zorzoli. Ele estima elevação da média de investimentos de US$ 224 milhões, no período de 2015 a 2017, para US$ 300 milhões até 2021. A Eletropaulo atende à capital paulista e a 23 cidades da região metropolitana de São Paulo.