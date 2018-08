Duas estações da CPTM têm wifi gratuito

Porém, usuários só poderão ficar online por 15 minutos

As estações Pinheiros, na Linha 9-Esmeralda, e Palmeiras-Barra Funda, que atende as linhas 7-Rubi e 8-Diamante, disponibilizam de internet gratuita nas plataformas. Entretanto, os usuários poderão utilizar o serviço por apenas 15 minutos.



De acordo com a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), a velocidade mínima será de 512kbps, que permite atender até 1,5 mil usuários simultaneamente em Pinheiros e até 2 mil na Barra Funda.



Para utilizar pela primeira vez, o passageiro terá que realizar um cadastro. Depois, terá direito a utilizar a internet gratuitamente.



O serviço será testado por um ano em cada estação. A companhia informou que, durante esse período, realizará licitação para instalar o wifi em todas as estações.



"Gradativamente, os testes serão ampliados também para as estações Luz, Brás, Tatuapé e Corinthians-Itaquera", informou em nota.