Drone com celular e drogas é apreendido em CDP

O mesmo CDP foi vítima de outras duas tentativas de entrada de materiais ilícitos durante o feriado de Páscoa. Dessa vez com visitantes. No sábado (31), ao passar pelo scanner corporal da unidade, companheira de detento foi flagrada tentando entrar com maconha.



Já no domingo (1º), uma visitante de outro preso foi surpreendida tentando entrar com drogas. As pessoas foram levadas para distritos policiais para elaboração de Boletim de Ocorrência e foram suspensas de realizar visitas.



"Os presos que receberiam os ilícitos são isolados e respondem a Procedimento Apuratório Disciplinar", informou a secretaria em nota.

Um drone com celular e drogas foi apreendido por agentes da Secretaria da Administração Penitenciária enquanto sobrevoava o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Vila Independência, na zona leste de São Paulo, na última sexta-feira (30).O equipamento foi derrubado por membros da Escolta e Vigilância Penitenciária e levado até o 56º Distrito Policial.Esta não é a primeira vez que criminosos utilizam o aparelho para tentar entregar itens ilegais no CDP. No final de fevereiro deste ano, um drone também foi utilizado para jogar quatro celulares, baterias e drogas no centro de detenção. Na ocasião, os agentes não conseguiram capturar o aparelho.