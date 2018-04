Doria tem 29% das intenções de votos para governo de SP, diz Datafolha

O instituto também questionou os eleitores em um cenário em que não inclui Skaf. Neste caso, Doria aparece com 36%; França, 10%; Marinho, com 9%; Chequer, 3%; Lisete e Zeitune, com 2% cada. Já os votos brancos e nulos saltam para 32% e 6% não souberam.



Rejeição



O Datafolha também questionou em quem os entrevistados sobre quem eles não votariam no primeiro turno. Neste caso, Paulo Skaf aparece com a maior rejeição: 34%, seguido de Doria com 33%. 27% dos entrevistados não votariam em Marinho; 22% rejeitaram Márcio França; Rogério Chequer registrou 21% do índice; Lisete Arelaro, 20% e Alexandre Zeitune, 19%.



Para 10% dos entrevistados, nenhum dos políticos receberiam voto e 3% votaria em qualquer um deles. 7% não souberam responder.

O ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) tem 29% das intenções de voto ao Governo de São Paulo. Os dados são da pesquisa Datafolha, divulgada nesta segunda-feira (16) pelo jornal "Folha de S.Paulo".Na sequência, aparecem o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf (MDB), com 20%; o atual governador Márcio França (PSB), 8%; e o ex-prefeito de São Bernardo, no ABC, Luiz Marinho (PT), com 7%; Rogério Chequer (Partido Novo) teve 2%; Lisete Arelaro (PSOL), apareceu com 1%; Alexandre Zeitune (REDE) também 1%. Os votos brancos e nulos somaram 26% e 5% não souberam responder.A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 13 de abril, ouviu 1.954 pessoas em 68 cidades do Estado de São Paulo e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.