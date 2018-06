Doria se torna réu por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito

Justiça ainda multa ex-prefeito da capital em R$ 200 mil pelo uso do slogan 'Acelera SP'

O ex-prefeito João Doria (PSDB) se tornou réu por enriquecimento ilícito e improbidade administrativafoi devido ao uso do slogan "Acelera SP" durante o seu mandato de 15 meses na cidade de São Paulo. Com a decisão da juiza Cynthia Thomé, da 6ª Vara da Fazenda Pública, o tucano ainda será multado em R$ 200 mil pela Justiça.



Pelo fato de Doria ter renunciado para se candidatar a governador do Estado nas próximas eleições, a juíza decidiu, no entanto, que ele não está mais proibido de usar a frase.



Em março, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública por improbidade administrativa contra o então prefeito de São Paulo pelo uso do slogan "Acelera SP". Na ação, o promotor de Justiça Nelson Luís Sampaio de Andrade afirma que Doria adotou conduta ilegal porque usa publicidade oficial da gestão como "promoção pessoal".



Para Andrade, o prefeito tornou o uso, durante a campanha eleitoral, da expressão #acelerasp e um símbolo com as mãos como sua marca registrada.



João Doria é réu em outra ação de improbidade administrativa, onde é acusado de descumprir uma liminar o proibindo de fazer o uso do slogan "Cidade Linda".