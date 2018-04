Doria renuncia para ser candidato ao governo de São Paulo

Após 15 meses no cargo, João Doria (PSDB) renunciou nesta sexta-feira (6) ao posto de prefeito da capital paulista para ser o candidato tucano ao governo de São Paulo. Com a decisão, Bruno Covas assinou o termo de posse e se tornou o novo prefeito de São Paulo. A transição do poder foi realizada em um evento a portas fechadas.

Apesar de ter feito a promessa de cumprir o mandato de prefeito até o fim, Doria se movimentava há meses para ser o candidato tucano ao governo, após ver naufragar seu plano de tentar a Presidência. O agora ex-prefeito venceu as prévias em março com folga, mesmo sem o apoio de medalhões do PSDB. Doria teve 79,6% dos votos, contra 7,3 de Floriano Pesaro, 6,5% de Luiz Felipe D’Ávila e 5,9 de José Anibal.