Doria e Skaf estão em empate técnico na corrida por governo

Os dois líderes na intenção de voto também estão na frente na rejeição. Doria é o candidato que enfrenta a maior resistência: 33% dizem que não votariam no tucano de maneira alguma. Skaf tem rejeição de 32%.



A pesquisa também perguntou sobre a disputa para o Senado. O apresentador da Band José Luiz Datena, do PRP, está em primeiro lugar, com 33% das inteções. O ex-senador petista Eduardo Suplicy aparece logo depois, com 32%. Marta (MDB), com 25%, Marco Feliciano (Podemos), com 14%, e Aloysio Nunes (PSDB), com 11%, estão na sequência.



O Ibope entrevistou 1.008 eleitores entre os dias 20 e 23 de abril.

O ex-prefeito de São Paulo João Doria aparece em primeiro lugar numericamente na disputa para o Palácio dos Bandeirantes, segundo pesquisa Ibope encomendada pela Band. O candidato tucano tem 24% das intenções de votos, seguido de perto por Paulo Skaf (MDB), com 19%. Os dois estão no limite do empate técnico, já que a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.Luiz Marinho, presidente do PT paulista e ex-prefeito de São Bernardo, aparece em terceiro lugar, com 4% das menções. Em quarto lugar está o atual governador de São Paulo, Márcio França (PSB), que assumiu o poder após a renúncia de Geraldo Alckmin (PSDB) para disputar a Presidência da República. França tem 3% das intenções de votos. 37% dos entrevistados disseram que vão votar em branco ou nulo. Outros 11% não souberam opinar.Em um segundo turno entre Doria e Skaf há um empate numérico: cada um tem 32%. Entre Doria e Marinho, o tucano sai na frente: 41% a 21%. Já na disputa entre Doria e França, o ex-prefeito de São Paulo também lidera, com 39% a 20%.