Dono da Dolly é preso por fraude fiscal em São Paulo

Proprietário da empresa de refrigerante também é acusado de lavagem de dinheiro

O dono da empresa de refrigerantes Dolly, Laerte Codonho, foi preso na manhã desta quinta-feira (10) em sua casa na Granja Viana, região de Cotia, na Grande São Paulo. Ele é acusado de fraudes fiscais, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro.



De acordo com a policiais, a estimativa é de que cerca de R$ 4 bilhões tenham sido desviados. Além disso, o empresário teria demitido funcionários e recontratado em outra empresa para tentar burlar pagamento ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).



Além de Codonho, o ex-contador dele e o ex-gerente financeiro da empresa também foram detidos.



A Polícia Militar também apreendeu dois helicópteros, em São Bernardo e um carro de luxo, em Cotia.



A reportagem aguarda um posicionamento oficial da assessoria de imprensa do empresário.