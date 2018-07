Dois partidos anunciam apoio a Márcio França para governo estadual

PDT e PPS realizaram convenções nesta quinta-feira (26)

A chapa de Márcio França (PSB) para concorrer as eleições ao governo do Estado em outubro ganhou reforço nesta quinta-feira (26). O atual governador paulista, que assumiu o comando de São Paulo devido o afastamento de Geraldo Alckmin (PSDB), candidato a presidência, terá apoio do PDT e do PPS.



Ambos os partidos realizaram convenção nesta quinta, na Assembléia Legislativa. A convenção que irá oficializar a candidatura de França ocorre no sábado do dia quatro de agosto. O nome da coligação entre os partidos ainda não foi definido.