Disputa pelo governo do Estado de São Paulo tem 10 estreantes

Dos 11 candidatos, só Paulo Skaf concorreu ao cargo de governador paulista em 2014

Até o dia sete de outubro, 11 candidatos ao governo do Estado irão disputar o voto de 33 milhões de paulistas. Alguns já são velhos conhecidos do eleitor, outros nem tanto, mas o fato é que de todos eles, apenas um não está no pleito como cabeça de chapa pela primeira vez.

Das eleições de 2014, restou Paulo Skaf (MDB), que lidera hoje as pesquisas de intenção de voto com 22%, segundo o Ibope. Mas se há quatro anos, quando recebeu 21,5% dos votos válidos, a coligação do empresário abarcava cinco partidos, dessa vez, o correligionário de Michel Temer chega para a disputa em vôo solo.

Neste ano, a maioria dos partidos apostam suas fichas em Márcio França (PSB), mesmo ele amargando 3% nas pesquisas.

Ao todo, 14 siglas já anunciaram apoio ao atual governador, vice de Geraldo Alckmin nos últimos quatro anos e do qual afirma ser "sucessor político natural".

A proximidade entre os dois, inclusive, acabou provocando um racha no PSDB, que governa o Estado de São Paulo há 24 anos.

Enquanto um grupo defendia o apoio a França no pleito, outra parte foi convencida de que o partido deveria investir na candidatura de João Doria.

Em dois anos comandando a Prefeitura de São Paulo, eu primeiro cargo eletivo, Doria se revelou um político nato.

Após ser cotado para concorrer a presidência da república, mas perder a vaga para Alckmin, o ex-apresentador do programa "O Aprendiz", da Record, costurou alianças na Assembleia Legislativa e conseguiu se lançar a disputa para o governo do Estado

Apesar de ter apenas cinco partidos em sua coligação, Doria conseguiu tempo equivalente a França na TV e está em segundo lugar nas pesquisas, com 21% das intenções de voto.

Fecha o grupo de candidatos com maior tempo de propaganda o petista Luiz Marinho, que segue empatado com Márcio França na pesquisa do Ibope, com 3% das intenções de votos no Estado. Margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Nanicos

Outros sete candidatos completam a disputa das eleições estaduais. Juntos, ele somam menos de dois minutos de tempo na TV.

A partir do próximo mês, o Destak irá publicar entrevistas exclusivas com os candidatos, elencando suas propostas nas principais áreas do governo.