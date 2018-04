Descarte de recicláveis vale créditos em bilhete de ônibus

Para receber desconto de uma passagem no valor de R$ 4,80 é necessário descartar 94 latinhas

O descarte de materiais recicláveis em pontos de coleta poderão ser trocados por créditos no Cartão BOM de transporte coletivo. A medida começa a valer neste mês na rede de ônibus intermunicipais da Região Metropolitana de São Paulo.



Para participar, o passageiro deverá fazer um cadastro no site ou em uma das máquinas coletoras, chamadas de Retorna Machine. Depois, a partir do momento em que descartar latas, garrafas plásticas, garrafas de vidro e embalagens de leite ou suco (Tetra Pak) em um dos equipamentos, começará a contagem e acúmulo de pontos.



Atualmente, são 16 máquinas disponíveis em estações de metrô, lojas de supermercado e outros pontos de comércio e serviço na capital, em São Bernardo e Diadema, no ABC, e Itapevi, na Grande São Paulo.



Além de créditos no bilhete BOM, o passageiro pode escolher receber o benefício no Bilhete Único ou em descontos em livrarias. Em São Paulo, a ação acontece desde 2015.



Regras para pontuação



Para cada tipo de embalagem, o cliente poderá ter maior ou menor pontuação. Latas de alumínio valem 15 pontos, garrafas de vidro ou plástico equivalem a 10 pontos e embalagens Longa Vida, 5 pontos.



Cada 100 pontos, por exemplo, valem R$ 0,35 de crédito no Cartão BOM. Ou seja, para receber desconto no valor de uma passagem de R$ 4,80, por exemplo, é necessário descartar 94 latinhas.



Todas as embalagens devem estar vazias e apresentar código de barras legível. Somente as 10 primeiras embalagens no dia acumularão pontos para troca; a partir da 11ª embalagem (depositada no mesmo dia), os pontos acumulados serão doados para ONGs apoiadas pelo projeto.



Meio ambiente



A ação colabora com o meio ambiente, já que uma lata de alumínio, por exemplo, pode demorar até 200 anos para se decompor na natureza. Enquanto que as garrafas plásticas e de vidro não têm tempo determinado.