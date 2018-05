Desabrigados por incêndio em SP terão recursos, diz ministro

Edifício que desabou era ocupado por cerca de 150 famílias de sem teto

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, afirmou nesta quarta-feira (2) que o governo acompanhará a comissão externa criada pela Prefeitura de São Paulo para avaliar as condições de imóveis ocupados no município. "Não faltarão recursos para cuidar das famílias que foram vítimas dessa calamidade", afirmou.



O ministro destacou que já havia firmado uma parceria com a prefeitura paulistana para construir 2,7 mil unidades habitacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida na cidade, no valor de R$ 370 milhões (com apoio do governo estadual).



No município de São Paulo, a prefeitura projeta a entrega de 8 mil novas moradias em 2018. Segundo o secretário de Habitação do município, Fernando Chucre, há 370 mil famílias sem residência na capital paulista.



O Corpo de Bombeiros estima que a remoção dos entulhos, causado pelo desabamento do prédio no Largo do Paissandu na madrugada desta terça-feira (1º), pode demorar pelo menos uma semana.



O edifício de 24 andares pertencia ao Governo Federal e estava localizado na esquina entre a avenida Rio Branco e a rua Antônio de Godói, no centro da capital paulista. O local estava desativado há pelo menos 10 anos, mas chegou a abrigar a Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social).