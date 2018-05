Delegados defendem transferência da Polícia Civil para a Secretaria de Justiça

O governador do Estado de São Paulo, Márcio França (PSB), anunciou assim que assumiu o cargo, no início de abril deste ano, a intensão de transferir a Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública do estado para a Secretaria Estadual de Justiça.

A medida é defendida pela Associação e pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que acredita que a mudança possa possibilitar a valorização da área.

"Entendemos que essa mudança melhora a gestão dos recursos da Polícia Civil. Na medida que as polícias com atribuições distintas fiquem em pastas próprias, a gestão dos recursos pode ser feita de uma maneira mais adequada, as ações podem ser planejadas mais adequadamente de acordo com as especificidades de cada polícia", afirmou o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Gustavo Mesquita.

Porém, a alteração é vista com ressalvas pelo gerente da área de justiça e segurança pública do Instituto Sou da Paz, Bruno Langeani.

"Se a gente separa essas duas polícias e tira a Polícia Civil da Secretaria de Segurança, fica muito mais difícil que elas trabalhem juntas, que troquem informações, que elas cooperem. Então, nesse sentido, é algo que para a segurança pública do Estado de São Paulo e para o cidadão seria algo muito ruim, porque a prestação de serviço e o controle da criminalidade vão perder bastante".

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo informou, por meio de nota, que investe na Polícia Civil. Confira a nota na íntegra abaixo:



"O sindicato distorce dados e fatos a fim de justificar uma tese equivocada. O suposto déficit apontado leva em consideração 2.486 mil cargos de carcereiros, que foram extintos em razão do fechamento das carceragens em distritos policiais. No final do ano passado foram empossados 1.240 novos policiais, os últimos aprovados nos concursos abertos em 2013. Além disso, foi autorizada a abertura de concurso para seleção de mais 2.750 policiais e anunciada a modernização de 120 delegacias. Desde 2011 foram distribuídos pelo Estado 5.806 policiais civis. O orçamento da instituição vem sendo ampliado. Somente em 2017 o aumento foi de 3% e os investimentos tiveram incremento de 166%. Além disso, estão em formação outros 622 policiais que reforçarão o quadro da Polícia Civil. Importante também ressaltar que o combate ao crime organizado é constante. O Estado de São Paulo, no primeiro trimestre deste ano, conseguiu atingir a taxa de 7,23 casos para cada 100 mil habitantes, a menor do país. Os outros índices criminais, como os roubos, latrocínios também seguiram a tendência e estão caindo ano a ano, graças aos investimentos e empenho de ambas as polícias".