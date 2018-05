Delegado da PF morre após ser baleado em tentativa de assalto

Em nota, a Polícia Federal lamentou a morte do delegado. "A Polícia Federal manifesta seu pesar aos familiares, amigos e policiais federais e reafirma que continuará envidando todos esforços para contribuir com a solução deste crime, lutando diariamente pela construção de uma sociedade cada vez mais segura."



O Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo (SindpfSP) manifestou condolências aos familiares e amigos de Abdo. "A diretoria está acompanhando o caso para que os criminosos sejam responsabilizados e encarcerados, a fim de que não voltem a delinquir", informou em nota.



Mauro Sergio Salles Abdo era delegado de Polícia Federal desde 1996, foi agente da PF de 1986 até então, e trabalhava atualmente na Delegacia de Repressão e Combate a Crimes Previdenciários.

Um delegado da Polícia Federal morreu na manhã desta segunda-feira (14) ao ser baleado durante uma tentativa de assalto a sua casa no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Mauro Sérgio Sales Abdo, de 55 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Albert Einstein, mas não resistiu aos ferimentos.De acordo com a polícia, dois criminosos invadiram o imóvel, por volta das 5h, e fizeram a abordagem por volta das 7h, quando perceberam movimentação no local. O delegado carregava a arma quando os ladrões anunciaram o assalto. Houve troca de tiros e um dos suspeitos também foi atingido.Mauro Sérgio Sales Abdo foi atingido por três tiros no abdômen e um dos assaltantes, levou dois tiros, um na perna e outro na virilha. O outro ladrão tentou fugir, mas foi capturado pela polícia. Os dois presos já têm passagens pela polícia por roubo e furto. Um deles estava em indulto de Dia das Mães.