Cruz Vermelha já recebeu 15 toneladas de doações

03.05.2018 20:25

Mantimentos chegaram à instituição desde o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, na última terça-feira (1)

As doações que chegaram à Cruz Vermelha de São Paulo desde o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, na terça-feira (1) já somam 15 toneladas.

A maior parte das doações recebidas são roupas e alimentos, mas há também quantidade significativa de fraldas, água e itens de higiene pessoal que estão sendo separadas, triadas e armazenadas.



Segundo a instituição, a quantidade arrecadada já é suficiente para atender as vítimas do desabamento e o excedente poderá ser direcionado para outras ações assistenciais da instituição.

Para dar conta de todo o processo de recebimento e triagem, a entidade recebeu, em dois dias, 330 voluntários.

"Como as doações estão chegando também nos centros de convivência separados para receber as vítimas do desabamento, a Cruz Vermelha começou a enviar equipes de voluntários para realizar o trabalho de triagem de doações nesses locais. No Abrigo Pedroso, localizado debaixo do Viaduto Pedroso, os voluntários estão auxiliando ainda no acolhimento das famílias, organização do local, entre outras funções" diz a instituição, em nota.