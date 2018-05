Cruz Vermelha já contabiliza mais de 5 toneladas de doações; órgão pede voluntários

A Cruz Vermelha já recolheu mais de 5 milhões de toneladas de doações, itens que são suficientes para atender as famílias vitimadas do desabamento, na madrugada desta terça-feira (1º), do edifício Wilton Paes de Almeida, antiga sede da Polícia Federal, informou o órgão.



Segundo o órgão, o excedente das doações poderá ser direcionado para outras ações assistenciais e atendimentos emergenciais.



Desde o início da manhã desta terça-feira (1º), quando teve início o trabalho de recolhimento e triagem de doações para as vítimas do prédio que desabou no Largo do Paissandu, a entidade diz que não pararam de chegar itens pelos moradores da cidade.



A maior parte das doações recebidas na sede da entidade foram de roupas e alimentos, mas há também uma quantidade significativa de fraldas, água e itens de higiene pessoal.



"A resposta da população foi excelente e surpreendente", disse Aline Rosa, gerente de Projetos Sociais e Voluntariado da Cruz Vermelha de São Paulo.



O prédio de 24 andares desabou duas horas após um incêndio, por volta da 1h30, no 5º andar, que se espalhou rapidamente pela estrutura. Mais de 320 pessoas ficaram desabrigadas com o ocorrido.

Na operação, a Cruz Vermelha contou com o trabalho de 65 homens e mulheres que fazem parte do quadro de voluntários da instituição.

Por conta do grande volume arrecadado, a entidade precisará do apoio de mais voluntários.



O órgão diz que interessados deverão comparecer na sede da Cruz Vermelha (av. Moreira Guimarães, 699), com um documento e se cadastrar para a ação.

Tanto para o cadastramento, como para a entrega de novas doações, o horário de atendimento na entidade será das 9h às 18h.