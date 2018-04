Cristian Cravinhos é preso em Sorocaba

Condenado pela morte do casal von Richthofen, agora é suspeito de agredir mulher e tentar subornar policiais

Cristian Cravinhos, um dos condenado pela morte do casal Manfred e Marisa von Richthofen, em 2002 em São Paulo, foi preso na madrugada desta quarta-feira (18), em Sorocaba, interior de São Paulo, suspeito de agredir uma mulher e tentar subornar policiais.



Ele foi condenado a 38 anos e seis meses de prisão em regime fechado por participação no assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, que na época namorava seu irmão Daniel Cravinhos. Mas em agosto de 2017, conseguiu na Justiça o direito de cumprir pena em regime aberto e está em liberdade desde então.



Cravinhos foi preso em flagrante após a Polícia Militar ser acionada para uma ocorrência de briga de casal no bairro Trujillo. Então, ele teria oferecido R$ 1 mil para não ser preso e chegou a dizer que que o irmão, Daniel Cravinhos, traria da capital mais R$ 2 mil para os policiais.



Junto com Cristian foi apreendido dinheiro, um revólver e munição de uso exclusivo do Exército. Ele foi encaminhado ao Fórum da cidade para audiência de custódia, que deve acontecer ainda nesta quarta-feira (18) e deve responder por corrupção ativa e posse ilegal de arma de fogo.



Irmão



Daniel Cravinhos, condenado a 39 anos de prisão pelo mesmo crime, deixou a penitenciária em Tremembé, no interior do Estado, em janeiro deste ano para cumprir o restante da pena em liberdade.