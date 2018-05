Criminosos se entregam após tiroteio no Parque do Ibirapuera

No início da tarde, o Parque do Ibirapuera precisou ser evacuado, já que estava cheio de pessoas que aproveitaram o feriado do Dia do Trabalho para ir até o local.







O grupo de criminosos que iniciou um tiroteio nesta terça-feira (1) no Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, se entregou à policia no final desta tarde.Segundo informações iniciais, a quadrilha teria furtado uma residência em Campo Belo e, durante a fuga, entraram no parque. Ao encontrar a GCM (Guarda Civil Metropolitana) no local, deu início ao tiroteio, que acabou com um guarda ferido na perna e uma viatura roubada.Ao saírem do parque, bandidos invadiram uma obra na rua Pedro de Toledo, foram até outra residência e fizeram uma mulher de refém. Após negociação com a polícia, eles se tregaram por volta das 17h15.