Criança de 9 anos morre com tiro na cabeça em São Paulo

Pai e madrasta foram presos em flagrante no último sábado (28)

Uma criança de nove anos foi morta com um tiro na cabeça no último sábado (28) no bairro Iguatemi, zona leste de São Paulo. Após divergências nos depoimentos de testemunhas, o pai e a madrasta do menino foram presos por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



A madrasta e a avó do menino procuraram a polícia e disseram que ele estava brincando na rua quando foi alvejado. Os agentes foram até o local indicado por elas mas não encontraram indícios da versão dada pelas duas.



Já uma outra testemunha teria afirmado que a madrasta disparou a arma acidentalmente contra a criança após encontrar uma pistola calibre 9 mm no armário de casa. O pai da vítima confirmou a última história.



Uma audiência de custódia foi realizada na manhã deste domingo (29) com os suspeitos. O caso foi registrado no 49º DP como homicídio culposo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



A perícia irá realizar investigação nos possíveis locais do crime.