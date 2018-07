Cresce queixa de violência contra menor

Entretanto, quando somadas as demais tipificações de denúncias de violações de direitos contra crianças e adolescentes, esse número é ainda maior e chegou a 3.332 no ano passado. Os dados podem incluir mais de um jovem atingido ou mais de um tipo de violência, como exploração sexual e pornografia.



São Paulo é o estado com o maior índice de denúncias no Brasil. Os dados representam quase 15% do total de casos no país.



Para a Secretaria estadual de Desenvolvimento Social, as estatísticas dão apenas uma amostra do problema, devido os casos de subnotificação. "Na Proteção Social Especial, a violência sexual é um dos focos dos serviços especializados e continuados. O Estado de São Paulo conta com 283 CREAS (Centros de Referência Especializados de Assistência Social), que oferecem orientação e acompanhamento a indivíduos e famílias em situação de ameaça ou violação de direitos", informou.



Já a Secretaria estadual de Segurança Pública informou que "vem adotando medidas no combate à violência sexual contra vulneráveis e aperfeiçoando os atendimentos e acolhimentos oferecidos às vítimas".



Capital



A Prefeitura de São Paulo afirmou, por meio de nota, que a cidade dispõe de 22 serviços de proteção à criança e adolescente vítimas de violência com 1,9 mil vagas no total. "O atendimento é feito por meio do Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, que conta com técnicos especializados que disponibilizam assistência social e psicossocial".



ABC



Nos municípios do ABC o atendimento às vítimas é feito pelos Creas (Centro de Referência Especializada em Assistência Social).



A Prefeitura de São Caetano informou que no local existe uma equipe multidisciplinar que atende a criança e sua família e as direciona para os demais setores, como acompanhamento psicológico na Saúde, Educação, Conselho Tutelar e na Vara da Infância.



Já a Prefeitura de Santo André afirmou que, além dos centros, a cidade conta com organizações da sociedade civil que desenvolvem ações, em parceria com a Secretaria de Cidadania e Assistência Social.

