Drogas apreendidas foram encontradas dentro dos mais diferentes objetos e até mesmo alimentos

O número de presos por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, cresceu 14,5% nos três primeiros meses de 2018, na comparação com o mesmo período do ano passado.



Dados da Polícia Federal, divulgados nesta quinta-feira (5), apontam que a maior parte dos presos (29,9%) são de origem africana, seguido dos brasileiros (26,4%) e sul-americanos (13,8%). Os presos de outras nacionalidades somam 29,9% do total.



As drogas apreendidas foram encontradas dentro dos mais diferentes objetos, como tênis, maquiagem e até mesmo alimentos.



Na manhã desta quinta-feira (5), a Polícia Federal deflagou outra ação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa transnacional que enviava e trazia drogas por meio das chamadas "mulas do tráfico" em voos internacionais.



Foram cumpridos um mandado de prisão temporária e três de busca e apreensão em Santa Catarina, e outros três mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul.



De acordo com a instituição, as investigações tiveram início a partir da prisão de duas passageiras, com drogas nas bagagens, ocorridas no mês de janeiro de 2017, onde foram coletados documentos e informações que possibilitaram a localização e acompanhamento dos integrantes da organização criminosa que atuava nas cidades de Florianópolis, em Santa Catarina, Santa Maria e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e em São Paulo.



"Os criminosos aliciavam as pessoas, mediante promessa de pagamentos em dólares, para que transportassem uma mala até determinado país, geralmente contendo a droga cocaína oculta, e que as mesmas retornassem, após um curto período de permanência, com outra mala, onde criminosos, sediados naquele país, haviam inserido drogas sintéticas", informou a PF.



O financiador e possivelmente um dos chefes da organização criminosa já está preso em Santa Catarina, acusado pelos crimes de tráfico internacional de drogas e formação de quadrilha. Na ocasião de sua prisão foram apreendidos em sua posse 60 mil comprimidos de ecstasy.