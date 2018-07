Creche de São Paulo é furtada quatro vezes em dez dias

24.07.2018 16:15

Polícia afirma que furtos na região caíram 22,6% neste ano

A creche Lucila de Souza Egydio, localizada na zona sul de São Paulo, foi furtava quatro vezes nos últimos dez dias. No último crime, ocorrido na madrugada desta terça-feira (24), os criminosos levaram desde a fiação elétrica até os equipamentos de cozinha.



A instituição atende 159 crianças de até três anos de idade. Nesta terça-feira, os estudantes tiveram que voltar para casa.



O primeiro furto aconteceu no dia 15 de julho, quando já haviam levado os fios. Dois dias depois, entraram novamente no local e furtaram computadores, impressoras e outros equipamentos eletrônicos.



Em nota, a Polícia Militar afirma que presta apoio aos guardas municipais que realizam o policiamento na região da creche.



"As ações possibilitaram que os furtos na região caíssem 22,6% neste ano, em comparação com o ano passado. Além disso, 321 pessoas foram presas e 30 armas de fogo apreendidas neste ano na região".



Os quatro casos de furto são investigados pela Polícia Civil por meio de inquérito policial instaurado pelo 27º DP, que realiza diligências em busca de subsídios que levem a identificação dos autores.