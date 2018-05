Corregedoria prende três por desvio de medicamento

De acordo com a CGA, essa quadrilha é investigada há dois anos. Em janeiro de 2016, três pessoas foram presas em flagrante durante a retirada do medicamento na farmácia do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Os três foram condenados pela Justiça. Após a prisão de Sorocaba, a CGA passou a monitorar a entrega deste medicamento.



Além do furto dos medicamentos, os criminosos elaboravam atestados falsos. A médica prescritora da receita foi contatada pela corregedoria e informou que os pacientes não eram dela e que não tratava deste tipo de doença.



"A CGA conseguiu identificar que a mulher utiliza cinco RGs com a mesma foto, mas nomes e impressões digitais diferentes para retirar o medicamento nas farmácias de Várzea do Carmo, Maria Zélia, Guarulhos e Vila Mariana. Desde março, ela retirou 289 ampolas de somatropina, totalizando R$ 36.772,36", informou por meio de nota.



A investigação também aponta que o medicamento foi obtido por meio de exame idêntico ao utilizado pela quadrilha presa em janeiro de 2016, inclusive com a mesma assinatura, embora médicos prescritores diferentes.

