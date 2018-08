Corpo de PM morta em Paraisópolis é velado no ABC

Juliane dos Santos Duarte foi encontrada na noite desta segunda-feira (6), na zona sul de São Paulo

O corpo da policial Juliane dos Santos Duarte, de 27 anos, encontrado dentro do porta-malas de um carro, na noite desta segunda-feira (6), na zona sul de São Paulo será velado em São Bernardo, no ABC, onde ela morava.



A PM estava desaparecida desde o dia 1º de agosto. A última vez que ela tinha sido vista foi em um bar na comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital. Na ocasião, seu celular foi furtado e ela anunciou que era policial. Desde então, ela não era vista.



Juliana foi encontrada na rua Cristalino Rolim de Freitas, no bairro Campo Grande. A distância entre o local do desaparecimento e de onde ela foi encontrada é de cerca de oito quilômetros.



O corpo da policial está sendo velado desde às 7h30 da manhã no Cemitério Municipal Vila Euclides, no centro de São Bernardo. Já o enterro deverá acontecer às 14h no Cemitério Vila Carminha, também em São Bernardo.



Prisão



A Polícia Militar prendei na tarde desta segunda-feira (6) um suspeito de envolvimento no assassinato. Everaldo Severino da Silva, conhecido como "Sem Fronteira", tem 45 anos e foi detido ao tentar fugir após encontrar com policiais. Ele também tentou se desfazer de celulares. Silva ficar preso temporariamente por 15 dias no 89º DP do Morumbi.



A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo chegou a oferecer uma recompensa de R$ 50 mil por informações sobre a policial desaparecida.