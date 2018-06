Corpo de menina desaparecida em Araçariguama é enterrado

Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, de 12 anos, desapareceu após sair para andar de patins no último dia 8

O corpo da menina Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, de 12 anos, foi enterrado na manhã deste domingo (17) no cemitério municipal de Araçariguama, no interior de São Paulo. Ela estava desaparecida desde o último dia 8 na cidade.



Ela foi encontrada na estrada de Aparecidinha, no bairro Caxambu, zona rural de Araçariguama, no início da tarde deste sábado (16) ao lado dos patins que ela usava no dia em que desapareceu. A última imagem da garota foi registrada quando ela estava próximo ao ginásio municipal, no bairro Vila Nova.



A polícia encontrou o corpo de Vitória após uma denúncia recebida pelo telefone 190. Um suspeito de ter cometido o crime está preso temporariamente. Mas a identidade dele não foi divulgada.



As causas da morte da garota ainda serão investigadas pela Polícia Civil.