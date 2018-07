Contrato emergencial com empresas de ônibus é prorrogado até 2019

Documento que definirá empresas responsáveis pelo controle da frota pelos próximos 15 anos estava previsto para ser assinado em 2013

O contrato emergencial com as empresas que administram o transporte viário da cidade de São Paulo foi prorrogado por mais um ano. Segundo afirmação do prefeito Bruno Covas, o motivo é a suspensão da licitação pelo TCM (Tribunal de Contas do Município).



"A gente espera que respondendo aos questionamentos, que vai ser feito nesta semana, o Tribunal possa em breve liberar a concessão pra gente dar continuidade já que se trata da maior frota de ônibus do planeta, são 15 mil ônibus que circulam na cidade se São Paulo transportando milhares de passageiros, pra que gente possa ter um ser mais bem feito e prestado ao final da licitação ser concluída", disse Covas nesta segunda-feira (16).



O contrato que definirá as empresas responsáveis pelo controle dos ônibus da capital paulista pelos próximos 15 anos estava previsto para ser assinado em 2013, porém, vem se arrastando até hoje devido a embargos na justiça.



Em junho, o TCM suspendeu a licitação após constatar 51 novas irregularidades no contrato. Segundo o órgão, existem pontos "problemáticos" como a reorganização da remuneração das empresas pela definição dos bens reversíveis, o peso da avaliação do usuário na remuneração e a transparência das planilhas de custos.



Além isso, o órgão ainda questiona elementos como inadequações dos custos operacionais, ausência de informações sobre a fase de transição e elementos das exigências de demonstrações contábeis das empresas.



Os contratos em vigor atualmente foram assinados em 2003, na gestão da ex-prefeita Marta Suplicy (PT).